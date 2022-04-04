Верещук: гуманитарные коридоры запланированы в Луганской и Донецкой областях

В Украине сегодня продолжится эвакуация мирного населения из горячих точек. Гуманитарные коридоры запланированы в Луганской и Донецкой областях. Об этом, со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук, сообщает РБК-Украина.

Сегодня продолжится эвакуация жителей блокадного Мариуполя в Запорожье через Бердянск. Люди смогут покинуть город частным транспортом.

По словам Верещук, 15 автобусов уже выехали из Запорожья. Представители Красного Креста будут сопровождать колонну из Мангуша.

Кроме того, сегодня пройдет эвакуация жителей населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Рубежное, Лисичанск и Нижнее Луганской области.