В Генштабе сообщили о потерях российской армии
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупационных войск в Украине на 4 апреля.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – около 18 300 человек,
- танков ‒ 647 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,
- артиллерийских систем – 330 ед,
- РСЗО - 107 ед,
- средств ПВО – 54 ед,
- самолетов – 147 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники - 1273 ед,
- кораблей /катеров - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92,
- специальной техники – 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.