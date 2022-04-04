В Генштабе сообщили о потерях российской армии

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупационных войск в Украине на 4 апреля.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 апреля ориентировочно составили:

личного состава – около 18 300 человек,

танков ‒ 647 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,

артиллерийских систем – 330 ед,

РСЗО - 107 ед,

средств ПВО – 54 ед,

самолетов – 147 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1273 ед,

кораблей /катеров - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.