В Генштабе сообщили о потерях российской армии

В Генштабе сообщили о потерях российской армии
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских оккупационных войск в Украине на 4 апреля.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 4 апреля ориентировочно составили:

  • личного состава – около 18 300 человек,
  • танков ‒ 647 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,
  • артиллерийских систем – 330 ед,
  • РСЗО - 107 ед,
  • средств ПВО – 54 ед,
  • самолетов – 147 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники - 1273 ед,
  • кораблей /катеров - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92,
  • специальной техники – 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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