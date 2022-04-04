КГГА: в Киеве возобновится движение общественного транспорта по некоторым маршрутам

Киев продолжает возобновлять работу общественного транспорта. В частности, с 8:30 киевское метро возобновляет сообщение через Южный мост. Также возобновляется курсирование трамваев по некоторым маршрутам. Об этом, со ссылкой на КГГА, сообщает Зеркало недели.

Так, метро будет работать в режиме перевозок до 19:00, средний интервал движения поездов – 1 час. График курсирования может оперативно изменяться по необходимости. В то же время подземные станции метрополитена продолжат круглосуточно принимать людей в укрытие.

Поезда будут курсировать:

на зеленой линии – от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор». Работает пересадка «Золотые ворота» - «Театральная».

на красной линии – от станции «Шулявская» до станции «Театральная»;

на синей линии – от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и «Кловская» поезда проезжают без остановки.

В то же время, на Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях.

Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.

Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня – и для метро.

«Город напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы» , – отметили в КГГА.

Также в Киеве возобновляет работу скоростной трамвай № 3 от станции Ромена Роллана до станции Старовокзальная.

С завтрашнего дня, 5 апреля, также будет курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.

Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты № 2, 8К, 22К, 29К, 33А.

Трамвайное сообщение организовано на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».

Полный список маршрутов наземного общественного транспорта можно найти по ссылке﻿.