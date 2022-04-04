КГГА: в Киеве возобновится движение общественного транспорта по некоторым маршрутам
Киев продолжает возобновлять работу общественного транспорта. В частности, с 8:30 киевское метро возобновляет сообщение через Южный мост. Также возобновляется курсирование трамваев по некоторым маршрутам. Об этом, со ссылкой на КГГА, сообщает Зеркало недели.
Так, метро будет работать в режиме перевозок до 19:00, средний интервал движения поездов – 1 час. График курсирования может оперативно изменяться по необходимости. В то же время подземные станции метрополитена продолжат круглосуточно принимать людей в укрытие.
Поезда будут курсировать:
- на зеленой линии – от станции «Сырец» до станции «Выдубичи», а также от станции «Выдубичи» до станции «Красный хутор». Работает пересадка «Золотые ворота» - «Театральная».
- на красной линии – от станции «Шулявская» до станции «Театральная»;
- на синей линии – от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Дворец спорта» и «Кловская» поезда проезжают без остановки.
В то же время, на Северном мосту полностью восстановлено движение транспорта в обоих направлениях.
Дарницкий мост традиционно работает для автомобильного сообщения левого и правого берегов.
Южный мост остается открытым для общественного транспорта. С сегодняшнего дня – и для метро.
«Город напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и пропускать машины скорой помощи и гуманитарные грузы», – отметили в КГГА.
Также в Киеве возобновляет работу скоростной трамвай № 3 от станции Ромена Роллана до станции Старовокзальная.
С завтрашнего дня, 5 апреля, также будет курсировать трамвай № 19 от Контрактовой площади до площади Тараса Шевченко.
Продолжают работу по постоянным схемам трамвайные маршруты № 2, 8К, 22К, 29К, 33А.
Трамвайное сообщение организовано на участке «Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь».
Полный список маршрутов наземного общественного транспорта можно найти по ссылке.