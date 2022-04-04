В Германии нет согласия по энергетическому эмбарго

В Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности в Буче, все еще нет единства по поводу немедленной остановки импорта российских энергоносителей, сообщает Европейская правда.

В частности, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила в воскресенье, что Европейский Союз должен обсудить запрет импорта российского газа.

"Должна быть реакция. Такие преступления не должны оставаться без ответа" , - сказала она в интервью общественному вещателю ARD.

Замглавы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер считает, что следующим санкционным шагом должна стать остановка импорта энергоносителей из РФ. В эфире Bild TV она призвала искать новых поставщиков для Германии и отметила, что немецкий народ готов таким образом остановить финансирование путинского режима.

В то же время министр экономики Роберт Хабек в эфире ZDF повторил позицию правительства, заявив, что Германия уменьшает свою зависимость от российской энергии, но не может отказаться от нее сразу.

"Мы придерживаемся стратегии сделать себя независимыми от российского газа, угля и нефти, но не сразу" , – сказал он.

Лидер правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейль также исключает немедленное прекращение импорта энергоносителей из России. Несмотря на ужасающие кадры, он считает, что "немедленное газовое эмбарго неправильно по многим причинам" , сказал он в воскресенье вечером в эфире ARD.

Такую позицию разделяет премьер-министр Баварии, руководитель партии ХСС Маркус Зёдер. Он заявляет, что Россия уже ищет других заказчиков, например Индию.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил поздно в воскресенье, что западные союзники договорятся о дальнейших санкциях против России в ближайшие дни.