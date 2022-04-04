США раскрыли планы по поставкам нефти на рынок из стратегических резервов
США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах, сообщает Новое время.
В мае уже запланированы к продаже 20 млн баррелей, 70 млн баррелей будут проданы с мая по июль, сообщило Министерство энергетики США.
Остальные 90 млн баррелей будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.
Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля.
Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн баррелей — с Big Hill, до 21,5 млн баррелей — с West Hackberry, до 18 млн баррелей — с Bryan Mound, до 10 млн баррелей — с Bayou Choctaw.
Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.
31 марта президент Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из SPR в течение полугода.
1 апреля Байден заявил, что более 30 стран договорились направить на мировой рынок дополнительные объемы нефти для снижения цен на топливо.
"Страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия", — заявил президент США.