ГП "Антонов": в Гостомеле уничтожено 3 самолета, несколько повреждены

Российские оккупанты в ходе ударов по аэропорту "Киев -Антонов-2" в Гостомеле уничтожили самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225 "Мрія", а также диспетчерскую башню и админздание, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении госпредприятие "Антонов".

Аэропорт, уже освобожденный от российских оккупантов, является местом базирования самолетов Авиалиний Антонова.

"После пребывания „русского мира“, к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124−100−150, ангары" , — говорится в сообщении.

27 февраля концерн Укроборонпром сообщил, что в аэропорту Антонов в Гостомеле российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрія.

Один из пилотов концерна обвинил руководство предприятия в потере крупнейшего в мире самолета Ан-225 Мрія. Он отметил, что еще 26 января предлагалось перевести все самолеты концерна в Лейпциг, но руководство не отреагировало на такое предложение.

29 марта "Укроборонпром" после служебной проверки отстранил Сергея Бычкова от исполнения обязанностей генерального директора ГП Антонов.

Авиалинии Антонова — авиатранспортное подразделение ГП Антонов, специализирующееся на международных грузовых авиаперевозках. Парк авиакомпании состоял из одного самолета Ан-225 "Мрія", семи Ан-124−100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 и одного Ан-74Т.