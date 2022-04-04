ОК "Юг": ракеты в Одессе не попали в цель, но повредили постройки
Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Одессе – ракеты в цель не попали, но есть поврежденные нежилые постройки. Об этом в комментарии рассказал офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, сообщает Украинская правда.
"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг накануне ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек", – сообщил Назаров.
По его словам, пострадавших нет. Другие обстоятельства уточняются.
Назаренко добавил, что с самого утра 4 апреля враг также нанес несколько ракетных ударов по городу Николаеву.
Он призвал жителей не игнорировать воздушную угрозу и верить в ВСУ.
Ранее, утром 4 апреля российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из объектов в Одессе.