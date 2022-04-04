ЕС обвинил российские власти в зверствах в Буче и других городах

Европейский Союз обвинил российские власти в совершении зверств на уже освобожденных территориях в Киевской области, ранее находившихся под контролем российских оккупационных войск, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в понедельник, сделанном от имени всего Евросоюза.

В заявлении сказано, что ЕС решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами в ряде оккупированных украинских городов, которые сейчас освобождены.

"Убедительные изображения большого количества погибших и жертв среди мирного населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают настоящее лицо жестокой захватнической войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле.

Российские власти отвечают за эти преступления, совершенные во время фактического контроля над этим районом. Они подпадают под действие международного права оккупации" , - говорится в заявлении.

ЕС убежден, что виновники этих военных преступлений и других серьезных нарушений, а также ответственные должностные лица и военные руководители будут привлечены к ответственности.

Европейский Союз поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права в Украине со стороны Вооруженных сил РФ, добавляется в заявлении.