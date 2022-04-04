Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля

Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля
Фото: commons.wikimedia.org

Президент Франции Эммануэль Макрон после зверств в Буче выступил за усиление санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля. Об этом он заявил в эфире France Inter, сообщает Европейская правда.

"Случившееся в Буче требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры", – сказал президент Франции.
"Поэтому мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией в "ближайшие дни", - добавил он, упомянув об индивидуальных санкциях и мерах по "углю и нефти".

Комментируя происходящее в Буче, он заявил, что есть очень четкие признаки военных преступлений

"Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у истока этих преступлений, должны будут отвечать за них", - заявил президент Франции.

Он также заявил о готовности помочь украинским властям в расследовании преступлений.

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