Макрон поддержал санкции против российских нефтепродуктов и угля

Президент Франции Эммануэль Макрон после зверств в Буче выступил за усиление санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля. Об этом он заявил в эфире France Inter, сообщает Европейская правда.

"Случившееся в Буче требует нового набора санкций, и это должны быть очень четкие меры" , – сказал президент Франции.

"Поэтому мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией в "ближайшие дни" , - добавил он, упомянув об индивидуальных санкциях и мерах по "углю и нефти".

Комментируя происходящее в Буче, он заявил, что есть очень четкие признаки военных преступлений

"Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у истока этих преступлений, должны будут отвечать за них" , - заявил президент Франции.

Он также заявил о готовности помочь украинским властям в расследовании преступлений.