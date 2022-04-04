Госбанки выдали аграриям кредитов на 1 млрд грн за месяц.﻿ Всего с начала года аграрии получили более 3 млрд грн от государственных Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка, сообщает UBR.

В марте четыре государственных украинских банка выдали кредитов аграриям на сумму почти в 1 млрд грн. Речь идет о Приватбанке, Ощадбанке, Укрэксимбанке и Укргазбанке, сообщили на платформе для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"Кредитование во время войны – это всегда что-то экстраординарное… Сейчас идет посевная кампания, и именно от аграриев зависит продовольственная безопасность страны и наше будущее" , – отметила директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Витвицкая.

Со своей стороны PR-директор Приватбанка Олег Серга указал, что банк не кредитует крупные холдинги, но поддерживает малые и средние фермерские хозяйства от 100 га.