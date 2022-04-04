"РИА-Мелитополь": военные РФ разворовывают президентскую дачу на острове Бирючий

Российские военные обнесли дачу Президента Владимира Зеленского на острове Бирючий. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что 2 апреля оккупанты вывозили оттуда мебель.

"Заехали рано утром, примерно в 5.30", – говорится в сообщении.

Как сообщили изданию жители Кирилловки, это были военные из Геническа. Их сопровождал директор Азово-Сивашского национального парка Евгений Поповчук.

"Два БТР остались на даче Президента Владимира Зеленского. А три отправились на погранзаставу", – пишет издание.

Сообщается, что заезжали военные РФ и в поселок Кирилловка, который приютил беженцев из Мариуполя – людей ромской национальности.

По словам местных жителей, как только беженцы увидели оккупантов, через полчаса их не стало в поселке.

"Как они выбрались, даже никто не знает. Далее орки проследовали на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь", – рассказали местные.

Кирилляне уже сообщают о том, что на Федотовой косе начали обносить базы отдыха. Однако, официального подтверждения этому пока нет.