"РИА-Мелитополь": военные РФ разворовывают президентскую дачу на острове Бирючий
Российские военные обнесли дачу Президента Владимира Зеленского на острове Бирючий. Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА-Мелитополь".
Отмечается, что 2 апреля оккупанты вывозили оттуда мебель.
"Заехали рано утром, примерно в 5.30", – говорится в сообщении.
Как сообщили изданию жители Кирилловки, это были военные из Геническа. Их сопровождал директор Азово-Сивашского национального парка Евгений Поповчук.
"Два БТР остались на даче Президента Владимира Зеленского. А три отправились на погранзаставу", – пишет издание.
Сообщается, что заезжали военные РФ и в поселок Кирилловка, который приютил беженцев из Мариуполя – людей ромской национальности.
По словам местных жителей, как только беженцы увидели оккупантов, через полчаса их не стало в поселке.
"Как они выбрались, даже никто не знает. Далее орки проследовали на базы отдыха Стандарт и Буревестник на косе Пересыпь", – рассказали местные.
Кирилляне уже сообщают о том, что на Федотовой косе начали обносить базы отдыха. Однако, официального подтверждения этому пока нет.