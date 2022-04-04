Генштаб: враг готовится к наступлению в направлении Славянска

Командование противника, с целью подготовки к проведению наступательной операции на востоке Украины, осуществляет развертывание элементов оперативного построения наступательной группировки и наращивает систему управления, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Оккупационные войска проводят перегруппировку и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге Украины. Идет формирование и перемещение дополнительных подразделений РФ для участия в боевых действиях на территории Украины.

На Волынском направлении обстановка не изменилась, подразделения ВС Беларуси, силами до четырех батальонных тактических групп, продолжают выполнять задачи по прикрытию границы.

На Полесском направлении остается высокая вероятность ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры враждебными самолетами, действующими с белорусских аэродромов.

Наблюдается перемещение подразделений Восточного военного округа и воздушно-десантных войск с территории Беларуси в РФ. Перемещение вооружения, военной техники и личного состава осуществляется железнодорожным транспортом и воздушным путем.

По имеющейся информации, отдельные подразделения 35 общевойсковой армии (Белогорск) и 36 общевойсковой армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа размещены в районах населенных пунктов Речица и Ямполь (Гомельская область РБ).

На Северском направлении противник завершил отвод подразделений из состава Центрального военного округа на территорию Курской области и приступил к их дальнейшему перемещению.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, совершает артиллерийские обстрелы города, перегруппировывает войска. Усиливает противовоздушное прикрытие важных объектов в районе Белгорода и районов сосредоточения войск на Харьковском направлении.

Для уточнения позиций подразделений ВСУ противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм. Вблизи населенного пункта Бражковка, силами до танковой ротной тактической группы, враг провел разведку боем, успеха не имел, отошел на ранее занимаемые рубежи.

Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитницы удерживают оборону города.

Одновременно противник завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий.

На Южнобужском направлении наши войска оттесняют оккупантов в Херсонской области. Противник провел воздушную разведку в районе Николаева с применением БПЛА.

В Черноморской и Азовской операционных зонах деятельность корабельной группировки противника в акватории Черного моря снижена в связи со сложными погодными условиями (шторм до 4 баллов). Остальные вражеские корабельные составы выполняют задания в определенных районах.