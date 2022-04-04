Джонсон: танки и автоматы Путина не сломят украинцев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность, что Кремлю не сломить Украину, и она снова возродится, несмотря на весь ущерб, нанесенный ей кремлевским режимом, сообщает Новое время.
Об этом он сказал в своем обращении в Twitter.
"Все танки и автоматы в арсенале Путина никогда не сломят дух украинского народа и не завоюют их Родину. Британия никогда не будет колебаться в поддержке наших друзей, и у меня нет ни малейшего сомнения, что, когда закончится это время страданий, Украина снова возродится и снова займет свое место среди свободных и суверенных государств", — заявил глава британского правительства.
Джонсон также отметил, что мужество и упорство, с которым украинцы защищают свою страну, вдохновляют.
"Мы в Британии в плену восхищения их отвагой и патриотизмом", — подчеркнул он.