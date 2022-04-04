Живицкий: в Тростянце начинают восстановление инфраструктуры города

В Тростянце Сумской области начинают обследование территории, проектирование и восстановление центральной части города, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

"Работа по восстановлению Сумской области продолжается. Мы обязательно отстроим разрушенные орками города и села, и уже активно над этим работаем" , — написал он.

По его словам, в область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением Тростянецкой громады.

"Вместе с главным архитектором области Владимиром Быковым и совместно со специалистами из Киева проектными институтами обсудили первые шаги работ. Начинаем обследование территории, проектирование и восстановление центральной части Тростянца" , — написал он.

Живицкий заявил, что важно, "чтобы то, что разрушено орками, было восстановлено, и люди вернулись к нормальной жизни в общине".

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

"Работаем над восстановлением инфраструктуры. В Тростянке уже в части города есть электроэнергия. Круглосуточно работают электрики, газовики, коммунальные службы. Делаем все нужное, чтоб люди были с теплом, светом, газом водой" , — написал он.

26 марта украинские военные освободили Тростянец Сумской области.