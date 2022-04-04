Тернопольская ОВА: в результате обстрела поврежден стратегический объект

Вчера около 22:20 российские оккупанты впервые с начала полномасштабной войны обстреляли Тернопольскую область, сообщает УНИАН.

Как сообщил сегодня во время брифинга председатель ОВА Владимир Труш, в результате серьезно поврежден один из стратегических объектов.

"Вчера был первый прилет. Спасибо ВСУ, обезвредившим угрозу. Осколками задело объект критической инфраструктуры. Этот объект сейчас непригоден для использования. Место и название объекта я не буду уточнять. Общественности важно лишь знать, что наши Вооруженные силы работают, сейчас на месте происшествия спасатели совместно с полицией документируют данный факт" , – рассказал Труш.

Он заверил, что человеческих жертв нет.

Начальник областного управления полиции Александр Богомол пояснил, что представителей полиции, теробороны, ВСУ, Нацгвардии, которые охраняют все объекты критической инфраструктуры на Тернопольщине, сразу информируют, когда звучит сигнал тревоги, чтобы минимизировать последствия в случае атаки именно на эти объекты.

"Также оповещаем гражданских, которые живут неподалеку. Вчера был первый обстрел Тернопольщины. Он, думаю, не последний. Поэтому мы все должны быть готовы. Бомбоубежища работают все. Как только воздушная тревога – идем в укрытие" , – подчеркнул Богомол.

Он также сообщил, что сразу после обстрела рядом с местом взрыва был замечен дрон.

"Различные диверсионно-разведывательные группы работают. В случае, если видите дрон, то сообщайте полицию. Потому что он может быть и разведывательный, а может быть и боевой. Также сообщайте, если увидели оператора дрона. Хотя оператор может быть на большом расстоянии от самого дрона" , – заметил Богомол.

Труш в свою очередь призвал жителей области во время обстрелов не распространять сразу в соцсетях всю информацию, которую им известно.