НБУ перевел на нужды военных 14,35 миллиардов

Нацбанк перечислил на помощь украинским военным 14,35 млрд грн в эквиваленте, остаток на счету составляет 15 млн грн, сообщает Новое время.

По состоянию на 4 апреля на счет поступило около 14,4 млрд грн в эквиваленте, в том числе 4,7 млрд грн — из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады, сообщает НБУ.

На нужды Нацгвардии НБУ перечислил 950 млн грн, Нацполиции — 1,65 млрд грн, Министерства обороны — 10,775 млрд грн, Госпогранслужбы — 980,2 млн грн.

Кроме того, остаток на счету Минсоцполитики, который НБУ открыл 1 марта для гуманитарных целей, составил 339 млн грн в эквиваленте. В том числе половина средств на этот счет поступила из-за границы в инвалюте.

Как сообщалось, 24 февраля Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет UA843000010000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Мультивалютный счет создан как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в нацвалюте.

Перевести средства при помощи карточки можно по ссылке﻿ или через банковский счет по реквизитам.