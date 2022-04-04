Разведка обнародовала список военных РФ, совершавших преступления в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военнослужащих, участвовавших в совершении военных преступлений в Буче Киевской области.﻿ Об этом, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады, непосредственно участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины в г. Буча", – говорится в сообщении.

В ГУР МОУ отмечают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Просмотреть список можно по ссылке﻿.