Разведка обнародовала список военных РФ, совершавших преступления в Буче
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список российских военнослужащих, участвовавших в совершении военных преступлений в Буче Киевской области. Об этом, ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады, непосредственно участвующих в совершении военных преступлений против народа Украины в г. Буча", – говорится в сообщении.
В ГУР МОУ отмечают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.
Просмотреть список можно по ссылке.