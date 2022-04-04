ЕБРР остановил доступ к своим ресурсам для России и Беларуси

﻿Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития официально утвердил применение статьи 8.3 устава по остановке доступа к ресурсам банка России и Беларуси. Об этом заявил член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев, сообщает Новое время.

"За такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка, которое представляет 94,85% (!!!) голосов в капитале банка" , — написал Шевалев в Facebook.

Также он отметил, что управляющие используют такой шаг впервые за всю историю ЕБРР.

"И ЕБРР стал первой международной организацией, принявшей такое решение" , — добавил Шевалев.

Также он поблагодарил за содействие в принятии такого решения управляющего ЕБРР от Украины, министра финансов Сергея Марченко, заместителя управляющего от Украины главу НБУ Кирилла Шевченко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и их команды.

Напомним, что в конце марта ЕБРР закрыл представительства в России и Беларуси.