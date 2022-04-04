Облпрокуратура: в результате обстрела Николаева и Очакова погибли восемь человек

Николаевская областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам обстрела оккупантами городов Очакова и Николаева, где погибли восемь человек, сообщила пресс-служба.

"Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры следственным отделом Службы безопасности в регионе начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 1 и ч.2 ст. 438 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 апреля 2022 года вооруженные силы РФ атаковали города Очаков и Николаев. В результате обстрелов повреждены жилые дома местных жителей, транспортные средства, объекты гражданской инфраструктуры.

В результате вражеских обстрелов погибли 7 жителей города Очакова, еще 20 получили ранения. В городе Николаеве погиб 1 человек, 14 ранены, среди которых несовершеннолетний ребенок.