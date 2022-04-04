ГУР: в Грузии разрешили контрабанду подсанкционных товаров в РФ

Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет Иван Бойко, УНИАН.

"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов", – сообщили в ГУР.

Кроме того, по данным разведчиков, на сегодня известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну-оккупанта поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.

Также в ГУР Минобороны сообщают, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.