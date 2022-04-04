Глава Луганской ОГА: оккупанты обстреляли храм и ранили священников

В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм и ранили двух священников.﻿

Об этом на своей официальной странице в Facebook﻿ сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, снаряд попал в церковь святителя Луки Крымского в Рубежном.