Глава Луганской ОГА: оккупанты обстреляли храм и ранили священников

Глава Луганской ОГА: оккупанты обстреляли храм и ранили священников
Фото: Telegram

В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм и ранили двух священников.﻿

Об этом на своей официальной странице в Facebook﻿ сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, снаряд попал в церковь святителя Луки Крымского в Рубежном.

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"Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", — написал Гайдай.

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