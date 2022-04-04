Глава Луганской ОГА: оккупанты обстреляли храм и ранили священников
В Луганской области российские оккупанты обстреляли храм и ранили двух священников.
Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
По его словам, снаряд попал в церковь святителя Луки Крымского в Рубежном.
"Обстрелом пробила кровля храма. Осколками ранен настоятель, а также священник другого храма, который в этот момент также находился на храмовой территории", — написал Гайдай.