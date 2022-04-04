Кулеба: Китай заинтересован в завершении войны в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с китайским коллегой Ван И отметил, что в Пекине заинтересованы в завершении войны в Украине, сообщает Европейская правда.
"Благодарю моего китайского коллегу за солидарность в связи с жертвами среди гражданского населения. Мы оба разделяем убеждение, что завершение войны в Украине служит общим интересам мира, глобальной продовольственной безопасности и международной торговли", - отметил Дмитрий Кулеба в своем Twitter.
Как известно, в течение марта неофициально появлялись слухи о якобы просьбе РФ к Китаю об определенной помощи в связи с войной в Украине и санкциями.
США и Британия поднимали этот вопрос в разговорах с Пекином. В частности, 18 марта президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.
Впоследствии Соединенные Штаты заявили, что не зафиксировали фактов передачи Китаем военного оборудования РФ после этого разговора.