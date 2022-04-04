Кулеба: Китай заинтересован в завершении войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с китайским коллегой Ван И отметил, что в Пекине заинтересованы в завершении войны в Украине, сообщает Европейская правда.

"Благодарю моего китайского коллегу ﻿﻿ за солидарность в связи с жертвами среди гражданского населения. Мы оба разделяем убеждение, что завершение войны в Украине служит общим интересам мира, глобальной продовольственной безопасности и международной торговли" , - отметил Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Had a call with State Councilor and Foreign Minister Wang Yi. Grateful to my Chinese counterpart for solidarity with civilian victims. We both share the conviction that ending the war against Ukraine serves common interests of peace, global food security, and international trade. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022

Как известно, в течение марта неофициально появлялись слухи о якобы просьбе РФ к Китаю об определенной помощи в связи с войной в Украине и санкциями.

США и Британия поднимали этот вопрос в разговорах с Пекином. В частности, 18 марта президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

Впоследствии Соединенные Штаты заявили, что не зафиксировали фактов передачи Китаем военного оборудования РФ после этого разговора.