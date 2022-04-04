Президент России Владимир Путин подписал указ о визовых санкциях в отношении "недружественных" стран. Эти меры были "ответными", так как ранее западные страны ввели для России ряд ограничений визового характера. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза".

Таким образом Россия приостанавливает действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с ЕС, Норвегией, Данией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейном.