Премьер Японии требует наказать РФ за военные преступления

Премьер-министр Японии Кишида Фумио призвал мировое сообщество к жесткой реакции на военные преступления российской армии в Буче и других городах Киевской области, о которых стало известно после отступления ВС РФ.﻿ Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном в понедельник, 4 апреля, посольством страны, сообщает Новое время.

"Я глубоко шокирован чрезвычайно ужасающими действиями, совершенными против мирного населения в пригороде Киева. Убийство невиновных граждан является нарушением международного гуманитарного права и поступком, который невозможно простить и резко осуждаемым. Россия однозначно должна понести за это суровую ответственность" , — подчеркнул Фумио на странице в Facebook.

По последним данным, российские войска за время своего пребывания в Буче убили, по меньшей мере, 340 человек.