Зеленский о Мариуполе: Надеемся найти ответ в ближайшие дни, а может, часы

Президент Владимир Зеленский признает, что одной из самых сложных ситуаций сейчас в Украине является вопрос Мариуполя, он надеется на посредничество Турции. Об этом он заявил во время визита в Бучу, сообщает Украинская правда.

На вопрос, каковы реалистичные сценарии спасения Мариуполя, рассматривается ли вариант деблокады, глава государства ответил.

"В Мариуполе одна из самых сложных ситуаций. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не имею права говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я и главком в принципе ежедневно.

Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого" , - сказал он. ﻿

"У найближчі дні, а може у найближчі години у нас з’явиться відповідь на ваше дуже складне питання" — УП запитала президента Зеленського, які є сценарії щодо порятунку Маріуполя pic.twitter.com/1vlUlHS7qw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2022

Напомним, Турция заявила, что готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.