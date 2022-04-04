Кличко призвал киевлян отсрочить возвращение в столицу

Мэр Киева Виталий Кличко призвал не возвращаться в столицу до конца этой недели. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Кличко отметил, что отсрочить приезд нужно в целях безопасности.

Он добавил, что в Киевской области круглосуточно действует комендантский час и есть большое количество блокпостов, а часть территорий заминирована российскими оккупантами. Также сохраняется угроза обстрелов.