Минобороны: оккупанты готовятся захватить Харьков

Российские оккупационные войска готовятся окружить украинские силы Операции Объединенных сил и захватить Харьков, сообщает УНИАН.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Продолжается широкомасштабная вооруженная агрессия России против нашего государства. Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировку ООС и захватить город Харьков" , – заявил Мотузяник.

Также спикер отметил, что Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины, предпринимает меры по формированию и перемещению дополнительных подразделений из состава Восточного и Центрального военных округов вооруженных сил России для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Противник усиливает группировку войск Западного и Южного военных округов в Слобожанском и Донецком операционных районах. Делает это как за счет переброски войск с других военных округов, так и путем привлечения подразделений своего мобилизационного резерва" , – заявил спикер Минобороны.

Кроме того, по его словам, враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов, а также осуществляет подготовку медицинских учреждений для приема большого количества раненых.