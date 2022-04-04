Венедиктова: в Украине зафиксировано более 7000 военных преступлений

После российского вторжения правоохранители зафиксировали более семи тысяч военных преступлений. Об этом заявила в телеэфире генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

Она рассказала, что совместные следственные группы, которые состоят из представителей Нацполиции, Службы безопасности Государственного бюро расследований, фиксируют преступления вблизи мест военных действий.

"Кроме того, у нас работает портал warcrime.gov.ua, на котором все граждане могут предоставлять свои сведения о военных преступлениях. Их сейчас больше семи тысяч" , - сказала она.

Венедиктова добавила, что прокуратура заинтересована в индивидуальном наказании, поэтому в рамках уголовных дел "будет двигаться от обычного солдата до высшего руководства" России. Генпрокурор также рассказала, что на всех пунктах пропуска работают прокуроры, которые опрашивают украинских беженцев на предмет выявления военных преступлений.

"В первые недели люди просто убегали от войны. А уже на третьей-четвертой неделе пошли настоящие жертвы — люди, которые потеряли родных, дома, всю свою мирную жизнь. Поэтому мы работаем с тем, чтобы допросить этих людей, в рамках уголовных производств предоставить им статус потерпевших. Это очень важно для наших граждан. Они получат дополнительные права. И мы делаем так, чтобы не только наказали, а чтобы каждый украинец, понесший потери от войны, получил компенсацию" , - отметила Венедиктова.

Самая плохая ситуация в связи с жертвами среди мирных жителей в Бородянке, сообщила генпрокурор.

"Мы можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И отрабатываем Ирпень, Бучу, Ворзель. На самом деле в отношении людей, по жертвам самая плохая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке. Там есть, о чем говорить" , - сказала она.

При этом Венедиктова не уточнила, о каком количестве жертв среди мирных жителей Бородянки идет речь.