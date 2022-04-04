Президент ЕК подтвердила отправку следственных групп на Киевщину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским подтвердила, что ЕС готов направить следственные группы, чтобы зафиксировать военные преступления, сообщает Новое время.

"Я говорила с президентом Владимиром Зеленским о зверских убийствах мирных жителей в Буче и других местах Украины" , — написала она в Twitter.

Она подчеркнула, что Евросоюз готов направить совместные следственные группы для документирования военных преступлений в координации с генеральным прокурором Украины.

В первые дни апреля в освобожденных от оккупантов городах и поселках нескольких украинских областей начали документировать преступления российских оккупантов — в том числе массовые убийства и пытки гражданских.