ОВА: территорию Сумщины зачищают от врага

На территории Сумской области уже нет захваченных россиянами населенных пунктов, однако до сих пор в регионе остаются отдельные группы вражеских войск, идет их зачистка. ﻿На границе со стороны России продолжаются скопления техники и сил РФ.﻿ Об этом заявил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире единого информационного марафона ряда телеканалов, сообщает Укринформ.

«В настоящее время оккупированных населенных пунктов нет, россияне вывели основную часть своей техники, бронетехники, артиллерию за пределы Сумской области на территорию Российской Федерации. Но остаются еще одиночные подразделения, небольшие группы российских военных – сейчас их вылавливают, добивают наши ВСУ совместно с Территориальной обороной. Идет зачистка всей территории области» , – сказал он.

По словам главы Сумской области, украинскими бойцами было найдено и ликвидировано несколько вражеских подразделений, изъята трофейная техника, среди которой медицинский «Тигр», «Тайфун», танки, боевые машины пехоты и т.д.

«Пока говорить о том, что территория области полностью на 100% освобождена от российских войск, мы не можем, но основная часть отошла» , – пояснил Живицкий.

Он также рассказал, что россияне подорвали мост через реку Сейм и тем самым отрезали возможности для отхода другим своим же не успевшим выйти подразделениям.

Руководитель ОВА отметил, что на данный момент в опасности остается Конотопский район, остальная территория области зачищена, однако отметил, что пограничный статус области, имеющей 564 км границы с захватнической Россией, не позволяет успокаиваться, угроза остается.