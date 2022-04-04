Ровенская ОГА: в области открываются детсады с бомбоубежищами

Ровенская ОГА: в области открываются детсады с бомбоубежищами

В Ровенской области со вторника, 5 апреля откроют детские садики.﻿ Об этом заявил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль, сообщает Новое время.

По его словам, речь идет только о дошкольных учреждениях. Их перечень сейчас определяется в консультациях с руководителями ДОУ.

"Открыть заведение можно только при наличии защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима", — написал он.

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