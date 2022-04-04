Ровенская ОГА: в области открываются детсады с бомбоубежищами
В Ровенской области со вторника, 5 апреля откроют детские садики. Об этом заявил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль, сообщает Новое время.
По его словам, речь идет только о дошкольных учреждениях. Их перечень сейчас определяется в консультациях с руководителями ДОУ.
"Открыть заведение можно только при наличии защитного сооружения (укрытия) и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и температурного режима", — написал он.