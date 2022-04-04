Подавляющее число беженцев хотят вернуться в Украину

Абсолютное большинство украинских беженцев (79%) планируют вернуться в Украину после окончания войны. Еще 10% опрошенных не планируют, а 11% - затрудняются с ответом.﻿ Об этом свидетельствуют данные соцопроса от Рейтинг, сообщает Новое время.

Треть (35%) опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 43% - недостаточной, 23% не определились с ответом на этот вопрос.

Абсолютное большинство (89%) опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, лишь 1% дают отрицательный ответ (10% - затрудняются с ответом).

Действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 78% респондентов оценивают положительно, только 2% - негативно (20% не смогли оценить).

Опрос проводился Центром Разумкова на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса). Были опрошены граждане Украины в возрасте от 16 лет, пересекавшие границу Украины в связи с военными действиями. С 15 марта по 1 апреля 2022 года был опрошен 101 респондент, который пересекал государственную границу пешком или автомобильным транспортом.