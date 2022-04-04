Разработчик World of Tanks покидает РФ и Беларусь
Белорусская компания-разработчик игр Wargaming, популярная серией игр World of Tanks, объявила о прекращении деятельности в России и Белоруси. Об этом говорится в заявлении компании в Facebook, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что компания уже начала процесс закрытия студии в Минске. Известно, что ранее Wargaming передала игровой бизнес в РФ и Белоруси под управление Lesta Studio.
"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения. Несмотря на масштабность этого решения, мы как компания уверены в будущем нашего бизнеса и стремимся предоставлять нашим игрокам качественные игры", - заявили в компании.