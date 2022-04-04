Мэр: в Мариуполе до сих пор находятся около 130 тыс жителей

В заблокированном российскими оккупантами Мариуполе до сих пор находятся около 130 тысяч человек, которые не могут уехать из-за действий российской армии.﻿﻿ Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге в Медиа-центре Украина, сообщает Украинская правда.

"130 тысяч гражданского населения находятся в Мариуполе. Враг уничтожил все наши коммунальные автобусы. Их сначала было 150, потом 100, потом 50, теперь ноль. Все уничтожено. С 13 марта без режима тишины нам удалось открыть коридор, чтобы люди хотя бы на частных автомобилях могли выехать из города и доехать до Бердянска. И сейчас этот маршрут работает, но с перебоями. Коридор из Бердянска на Запорожье тоже работает, но очень сложно" , - сказал﻿ Бойченко.

По данным мэра, около 90 тысяч мариупольцев смогли уехать через Бердянск в Запорожье. Вокруг города в селах разместились примерно 70 тысяч мариупольцев.

Бойченко добавил, что российская армия тотально блокирует все попытки Украины доставить в Мариуполь гуманитарные грузы. Также оккупанты частично воруют гуманитарную помощь, которую пытаются передать из Украины, а затем раздают якобы от своего имени.

Мэр подчеркнул, что захватчики также не пропустили ни один автобус, который должен был доехать до Мариуполя для эвакуации жителей. 15 автобусов не пропускают в Васильевке Запорожской области.