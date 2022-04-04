Литва отзывает из России своего посла

Правительство Литвы решило сократить дипломатическое представительство в России. Литва отзывает своего посла из Москвы и закрывает российское консульство в Клайпеде. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает Корреспондент.

Также, по его словам, Литву должен будет покинуть посол Российской Федерации.

"В ответ на продолжающуюся российскую агрессию против суверенной Украины и зверства, совершенные российскими вооруженными силами в различных оккупированных украинских городах, литовское правительство приняло решение сократить уровень дипломатического представительства" , - цитируют литовские СМИ слова Ландсбергиса.

Министр заявил, что Литва проинформировала партнеров ЕС и НАТО об этом решении и призвала их сделать то же самое.

От имени Литвы Габриэлюс Ландсбергис еще раз призвал Россию прекратить военную агрессию против Украины и вывести свои войска с ее территории.