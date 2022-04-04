США намерены отстранить РФ из Совета ООН по правам человека
Соединенные Штаты Америки обратятся в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой исключить Россию из Совета по правам человека. Об этом во время выступления в Бухаресте заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает УНИАН.
"Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной Ассамблее ООН проголосовать за их удаление", - сказала она.
Заявление прозвучало после того, как из освобожденной Бучи начали поступать фото и видеоматериалы, свидетельствующие о массовых убийствах мирных жителей российскими оккупантами.
"Мое послание тем 140 странам, которые мужественно объединились, таково: изображения из Бучи и разрушения по всей Украине требуют, чтобы мы теперь подкрепляли наши слова действиями", - сказала Томас-Гринфилд.
Совет ООН по правам человека не может принимать юридически обязывающие решения, но его решения являются важным политическим посланием, к тому же он может санкционировать расследования.
Большинство в две трети голосов Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоящей из 193 членов, может исключить РФ из совета за постоянное совершение грубых и систематических нарушений прав человека.