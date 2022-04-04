ОВА: Житомирщина освобождена от войск РФ
В Житомирской области враг был отброшен и по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск на территории области нет. Об этом заявил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, сообщает Украинская правда.
"Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы .. Но также ушли, заминировав частные дома, леса…", - сказал Бунечко
Бунечко подчеркнул, что война не закончилась, просто враг передислоцирует силы и средства. Глава ОВА отметил опасность, которую несут заминированные теоритории и угрозу возможных ракетных обстрелов.