ОВА: Житомирщина освобождена от войск РФ

В Житомирской области враг был отброшен и по состоянию на 4 апреля российских оккупационных войск на территории области нет.﻿﻿ Об этом заявил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, сообщает Украинская правда.

"Мы поэтапно отбрасывали врага за те рубежи, где он стоял. И сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной общины, где были окопаны. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы .. Но также ушли, заминировав частные дома, леса…" , - сказал Бунечко﻿

Бунечко подчеркнул, что война не закончилась, просто враг передислоцирует силы и средства. Глава ОВА отметил опасность, которую несут заминированные теоритории и угрозу возможных ракетных обстрелов.