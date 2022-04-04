Горсовет сообщил о гуманитарных проблемах оккупированного Херсона
В Херсоне заканчивается мука для выпечки хлеба, есть проблемы с лекарством и топливом. Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета, сообщает Новое время.
"Херсон окружен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом", - говорится в сообщении.
Кроме того, в горсовете заявили, что в городе остановились предприятия, многие потеряли работу.
"Но! — городские власти помогают людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город", - говорится в сообщении.