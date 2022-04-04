Горсовет сообщил о гуманитарных проблемах оккупированного Херсона

В Херсоне заканчивается мука для выпечки хлеба, есть проблемы с лекарством и топливом.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета, сообщает Новое время.

"Херсон окружен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом" , - говорится в сообщении.

Кроме того, в горсовете заявили, что в городе остановились предприятия, многие потеряли работу.