Ирландская Kerry Group остановила деятельность в РФ и Беларуси

Пищевая компания Kerry Group с головным офисом в Ирландии заявила, что в последние несколько недель сокращала работу в РФ и Беларуси и прекратила их полностью.﻿ Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Экономическая правда.

"Kerry Group постоянно наблюдает за разворачивающейся ситуацией в Украине, и мы в ужасе из-за эскалации гуманитарного кризиса. За последние несколько недель группа сократила деятельность в России и Беларуси. После долгосрочных консультаций с заинтересованными сторонами группа сегодня объявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Беларуси" , – сообщили в Kerry Group.

Компания отметила, что будет продолжать платить работникам и выполнять юридические обязательства.

Kerry оперирует в сфере вкуса и питания на рынках продуктов питания, напитков и фармацевтической продукции. В 2012 году компания выкупила пищевую часть бизнеса агрогиганта Cargill. Kerry торгуется на Лондонской бирже и владеет десятком продовольственных брендов, в том числе в Британии.