В ООН создали комиссию для расследования преступлений РФ в Украине

Совет ООН по правам человека в понедельник, 4 апреля, большинством голосов поддержал резолюцию, осуждающую преступления России в Украине. Также создана комиссия для их расследования, сообщает Корреспондент.

"Наша общая обязанность - обеспечить подотчетность, обязав документировать и проверять преступления России и идентифицировать виновных" , - цитирует DW заявила посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филипенко перед началом голосования.

Резолюцию о начале расследования преступлений России поддержали 32 из 47 стран-членов Совета. Против проголосовали только два государства - РФ и Эритрея, 13 воздержались, в том числе и Китай.