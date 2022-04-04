Румыния открывает проезд без разрешений для украинских перевозчиков

Румыния вводит для украинских перевозчиков режим проезда без разрешений, который начнет действовать в полночь 5 апреля.﻿ Об этом заявил первый заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, сообщает Экономическая правда.

"Несколько минут назад получили официальное подтверждение румынских коллег по нашему запросу о полной отмене всех видов международных разрешений для украинских перевозчиков. Отмена разрешений начнет действовать в полночь" , – сказал﻿ он.

Найем отметил, что в условиях закрытия границ с Россией это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возвращения транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

Мининфраструктуры заявило об упрощении правил выдачи разрешений на международные автомобильные перевозки.

В настоящее время действует безразрешительный проезд всех гуманитарных грузов с Молдовой, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой. До полуночи такие же условия действуют с Румынией.