CIT утверждает, что РФ перебрасывает технику на восток Украины

CIT утверждает, что РФ перебрасывает технику на восток Украины

Аналитики Conflict Intelligence Team получили подтверждение того, что Россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на восток Украины.﻿, сообщает Новое время.

В Telegram-канале﻿ CIT сообщается, что 2 апреля в Беларуси сняли на видео эшелон с десантной техникой (БМД-2). Там могут быть машины из состава десантных частей или соединений, которые участвовали в боях в Киевской области (76-й десантно-штурмовой дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии или 31-й десантно-штурмовой бригады). В базе данных РЖД указано, что эшелон следует на станцию Новый Оскол в Белгородской области — рядом с границей с Харьковской областью Украины.

На станцию Валуйки, расположенную поблизости, направляется эшелон с Т-72Б3. Он выехал из Ельни, где дислоцирован 59-й танковой полк 144-й мотострелковой дивизии. За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину там также находилась техника 41-й общевойсковой армии центрального военного округа. В CIT предположили, что эти танки не участвовали во вторжении из-за поломок, а теперь их отремонтировали.

Эксперты CIT считают, что вновь прибывшая техника, скорее всего, будет следовать на юг через Купянск и Изюм в направлении Славянска Донецкой области.

"Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно, и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", — сказано в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге. Украинские защитники уже освободили от оккупантов Киевскую и Житомирскую области.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе.

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