CIT утверждает, что РФ перебрасывает технику на восток Украины

Аналитики Conflict Intelligence Team получили подтверждение того, что Россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на восток Украины.﻿, сообщает Новое время.

В Telegram-канале﻿ CIT сообщается, что 2 апреля в Беларуси сняли на видео эшелон с десантной техникой (БМД-2). Там могут быть машины из состава десантных частей или соединений, которые участвовали в боях в Киевской области (76-й десантно-штурмовой дивизии, 98-й воздушно-десантной дивизии или 31-й десантно-штурмовой бригады). В базе данных РЖД указано, что эшелон следует на станцию Новый Оскол в Белгородской области — рядом с границей с Харьковской областью Украины.

На станцию Валуйки, расположенную поблизости, направляется эшелон с Т-72Б3. Он выехал из Ельни, где дислоцирован 59-й танковой полк 144-й мотострелковой дивизии. За несколько недель до начала полномасштабного вторжения России в Украину там также находилась техника 41-й общевойсковой армии центрального военного округа. В CIT предположили, что эти танки не участвовали во вторжении из-за поломок, а теперь их отремонтировали.

Эксперты CIT считают, что вновь прибывшая техника, скорее всего, будет следовать на юг через Купянск и Изюм в направлении Славянска Донецкой области.

"Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно, и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться" , — сказано в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупационные войска проводят перегруппировку на востоке Украины и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных направлениях на юге. Украинские защитники уже освободили от оккупантов Киевскую и Житомирскую области.

Президент Владимир Зеленский говорил, что российские войска хотят захватить Донбасс и юг Украины. Украинские защитники усиливают оборону на восточном направлении и на Донбассе.