В Украине заблокировали телеканалы Порошенко

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) отключил вещание украинских телеканалов "Прямой" и "5 канал", которые принадлежат пятому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщается в открытом письме на сайте "Прямого". СМИ называют такое решение незаконным, сообщает UBR.

"Утром в понедельник Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения прибег к незаконным действиям и отключил вещание проукраинских, патриотических телеканалов "Пятый" и "Прямой", сотрудничающих со СМИ из стран-союзников, в частности, "Би-би-си" и "Голос Америки" , – сказано в заявлении.

У КРРТ якобы не было оснований для такого решения, поскольку Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не выдавал соответствующего документа.

"У нас есть все основания полагать, что имела место незаконная ночная диверсия по отключению вещания, ответственность по которой несет директор концерна РРТ Кирилл Данилов" , – заявили журналисты.

Коллектив телеканалов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой дать надлежащую оценку действиям концерна.