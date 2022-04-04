Байден призвал провести суд по военным преступлениям РФ
Президент США Джо Байден заявил о необходимости провести суд по военным преступлениям, совершенным Россией в Украине, сообщает Корреспондент.
Как передает CNN, Байден назвал события в Буче возмутительными, а президента РФ Владимира Путина - варваром.
"Мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным - провести судебный процесс по военным преступлениям", - подчеркнул он.
Кроме того, президент США выступил за продолжение поставок оружия Украине, и отметил, что намерен продолжать санкции против РФ.
"Мы должны продолжать снабжать Украину оружием, которое им необходимо для продолжения борьбы", - отметил Байден.