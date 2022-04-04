Байден призвал провести суд по военным преступлениям РФ

Президент США Джо Байден заявил о необходимости провести суд по военным преступлениям, совершенным Россией в Украине, сообщает Корреспондент.

Как передает CNN, Байден назвал события в Буче возмутительными, а президента РФ Владимира Путина - варваром.

"Мы должны получить все детали, чтобы это могло быть реальным - провести судебный процесс по военным преступлениям" , - подчеркнул он.

Кроме того, президент США выступил за продолжение поставок оружия Украине, и отметил, что намерен продолжать санкции против РФ.