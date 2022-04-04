В освобожденных районах Киевщины продлили комендантский час

В Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области, которые недавно освободили от российских захватчиков, снова продлили комендантский час. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, сообщает Корреспондент.

Усиленный комендантский час продлится до шести утра 7 апреля.

"Действие усиленного комендантского часа в населенных пунктах Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, освобожденных от оккупационных войск, продлено. Оно будет продолжаться до 6:00 утра 7 апреля" , - написал он в Telegram.

Павлюк подчеркнул, что такие меры необходимы для безопасности жителей.