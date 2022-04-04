РФ заблокировала эвакуационную колонну из Мариуполя

В понедельник гуманитарными коридорами эвакуировано 3376 человек, но россияне нарушали договоренности. Об этом заявила глава МинТОТ Ирина Верещук, сообщает Украинская правда.

В частности, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2 405 человек.﻿ Из них из Мариуполя – 1553 человека.

Также 805 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь.

"Колонна из 7 автобусов для эвакуации людей из Мариуполя, которая двигалась по согласованному маршруту в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, все еще заблокирована в городе Мангуш. Оккупационные войска продолжают нарушать договоренности с нами и свои собственные обещания" , - заявила Верещук.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременного и Горного в Луганской области удалось эвакуировать 971 человека.

Несмотря на договоренности, российские оккупационные войска систематически нарушали режим тишины во время эвакуации в Луганской области.