Шмыгаль рассказал о выплатах пенсий на оккупированных территориях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство делает все возможное, чтобы помочь нашим людям.﻿ Глава правительства в интервью НВ прокомментировал ситуацию по выплате пенсий на временно оккупированных территориях, сообщает Новое время.

"Конечно, там, где есть оккупация, проблематика существует. Нельзя говорить, что там все радужно. Там, где мы можем платить на карты, самое простое: у человека есть карточка, мы на нее перечисляем. Когда у людей нет карты, когда пенсию привозила Укрпочта, там проблема" , — отметил Денис Шмыгаль.

Также он добавил, что правительство пытается доставлять наличные деньги в те города и городки, которые находятся под оккупацией или находятся в оперативном окружении.