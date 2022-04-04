Германия высылает 40 российских дипломатов

Берлин объявил 40 российских дипломатов персонами нон грата. В Германии аккредитованы 104 российских дипломатических работника. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Корреспондент.

"Снимки из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости со стороны российского руководства и тех, кто следует его пропаганде" , - написала глава внешнеполитического немецкого ведомства в Twitter.

Поэтому, по ее словам, федеральное правительство приняло решение объявить нежелательными значительное число сотрудников посольства России, "которые каждый день работали здесь, в Германии против нашей свободы, против сплоченности нашего общества".