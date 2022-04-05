НБУ возвращает довоенный валютный финмониторинг

НБУ вернул стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Учитывая устойчивость банковской системы и вызовы военного времени, Национальный банк определил, что упрощенные требования к валютному надзору с 4 апреля 2022 будут применяться только к ряду операций" , - пояснили там свое решение.

Среди них: операции резидентов и нерезидентов для проведения мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующими отношения в сфере обеспечения нацбезопасности и обороны, операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены госгарантией, операции МФО и некоторые другие.

Упрощенный валютный надзор остается для операций, сумма которых не превышает 400 тыс. грн.

Национальный банк с 24 февраля 2022 г. разрешил банкам осуществлять валютный надзор в упрощенном виде – без проведения дополнительного анализа документов о валютных операциях клиентов, источники происхождения средств, используемых для их проведения, и др.