Генпрокуратура: в освобожденной Буче нашли пыточную

Правоохранители обнаружили в подвале одного из детских санаториев Бучи место, где российские военнослужащие пытали людей. Об этом информировал Офис генерального прокурора, сообщает Укринформ.

"Прокуроры совместно с сотрудниками полиции Киевщины обнаружили камеру пыток в городе Буча. В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил российской федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - говорится на странице в Фейсбуке.

Сообщается, что на месте преступления работают прокуроры и сотрудники полиции. Принимаются все меры по установлению обстоятельств каждого военного преступления и лиц, причастных к российской агрессии с целью привлечения их к ответственности.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены от российских захватчиков. Украинские военные, вошедшие в эти населенные пункты, обнаружили десятки жертв военных преступлений российских войск.

Среди них, в частности, есть изнасилованные женщины, тела которых пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, дети, пожилые люди, мужчины. У многих – связанные руки, есть следы пыток, многие убиты выстрелами в затылок.